Das Auftreten eines neuen Coronavirusstamms in der chinesischen Stadt Wuhan, das sich inzwischen in mehr als 20 Ländern ausgebreitet hat, hat weltweit eine von den sozialen Medien ausgelöste Panik ausgelöst. Die Menschen suchen im Internet nach Informationen über diesen Ausbruch des Coronavirus, den die Weltgesundheitsorganisation zum globalen Gesundheitsnotstand erklärt hat. Sie werden mit Informationen bombardiert, die sich sowohl mit den Gründen für das Auftreten als auch mit der Frage befassen, ob sich das Virus zu einer globalen Pandemie ausbreiten könnte.

Man geht derzeit davon aus, dass das tödliche neue Coronavirus (2019-nCoV) von wilden Tieren wie Fledermäusen stammt, aber diese Theorie ist wissenschaftlich noch nicht bewiesen.

Die Medienorganisation American Project Syndicate hat eine dogmatische und unverhohlene antichinesische Propaganda veröffentlicht, ohne auf die medizinische Seite des Problems einzugehen, und behauptet, dass das Leiden der chinesischen Autokratie für die Coronavirus-Epidemie verantwortlich ist.

In einem auf dem türkischen Online-Nachrichtenportal OdaTV verfügbaren Artikel heißt es, dass “die Epidemie in China als biologischer Angriff interpretiert werden kann“, wobei betont wird, dass Chinas Coronavirus-Ausbruch in direktem Zusammenhang mit den geopolitischen Interessen Amerikas steht, eines Landes, das in seinem Krieg mit dem Rivalen China seit langem indirekte Strategien anwendet. Die Arbeit liefert Punkte, die dieses Argument unterstützen, und stellt fest, dass Washington versucht, Chinas Wachstum zu beeinflussen und das Land an der Umsetzung seiner neuen Seidenstraße zu hindern versucht. Die Vereinigten Staaten setzen ihre Flotte und ihre Verbündeten ein um China im Pazifik zu umzingeln, um China daran zu hindern, die Straße von Malakka zu umgehen. Sie schüren Unruhen um China daran zu hindern, über Ostturkestan auf dem Landweg nach Eurasien zu gelangen. Weiter versuchen sie mit Sanktionen und Handelskriegen Chinas Produktion und Wirtschaft zu untergraben. Und obwohl es derzeit Unsicherheiten gibt, ist es doch schwierig zu sagen, ob der Virus auf natürliche oder künstliche weise entstanden ist oder ob es als biologische Waffe im Rahmen des größeren Krieges zwischen China und den USA eingesetzt wurde. Eines ist jedoch klar, dass die in China ausgebrochene Coronavirus-Epidemie tiefgreifende Auswirkungen auf das Land, auf die chinesische Produktion, den Handel, die Wirtschaft und die chinesischen Prioritäten auswirken wird, von denen die Vereinigten Staaten eindeutig profitieren werden.

