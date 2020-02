Wie das russische Fernsehen über das Ende des Amtsenthebungsverfahrens gegen Trump berichtet

Traditionell hat das russische Fernsehen auch an diesem Sonntag in der Sendung „Nachrichten der Woche“ wieder einen Blick auf den Polit-Zirkus in den USA geworfen. Ich habe den Beitrag des russischen Fernsehens wie jede Woche übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Erwartungsgemäß ist das Abenteuer der radikalen Demokraten in den Vereinigten Staaten, die Trump absetzen wollten, kläglich gescheitert. Es wurde schließlich durch eine Abstimmung im Senat beerdigt. Damit bleibt Donald Trump nicht nur im Weißen Haus, sondern konnte auch seine Chancen bei den diesjährigen Präsidentschaftswahlen deutlich verbessern. Die Demokraten sind sichtlich sauer. Aber während sie ihre Wunden lecken….