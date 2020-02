New York: Restaurants in Chinatown und Touristen-Besuche brechen ein

Trotz der Tatsache, dass es keine bestätigten Fälle von Coronaviren in New York gibt, sind die Verkäufe in den Restaurants von Chinatown eingebrochen. Es sieht jedem Tag mehr nach einer potenziellen globalen Bedrohung aus.

Nun sagte der Besitzer von Wah Tea Parlor, Mr. Wilson Tang, dass sein Restaurant am 3. Februar einen beispiellosen Rückgang des um 40% erlebt habe, so die Webseite “Eater New York“. Ähnlich war die Geschichte des von der Kritik gefeierten Sichuan-Restaurants Hwa Yuan, das in dieser Woche ebenfalls einen steilen Einbruch der Verkäufe verzeichnete.

Tang sagte: “Es ist beschi…. Die letzten paar Tage waren echt beschi….. Wir haben unsere Mitarbeiter früher nach hause geschickt, damit sie sich eine zusätzliche Auszeit nehmen können. Im Allgemeinen ist es sehr ruhig.”

Bild: zerohedge.com

Andere China-Restaurants teilten der New York Times mit, dass die Verkäufe in den letzten 10 Tagen um bis zu 70% zurückgegangen sind. Die Stadt “leidet” auch unter einem Rückgang der chinesischen Touristen, die die zweitgrößte Gruppe der internationalen Reisenden in die Stadt bilden. Die Unternehmen, die von diesen Touristen leben, wie z.B. die Restaurants, verzeichnen ihrerseits Einnahmeverluste, die auf den Tourismus zurückzuführen sind.

Elizabeth Chin, ein Reisebüro in Fort Lee, N.J., sagte der NY Times: “Das wird eine ernsthafte finanzielle Belastung sein. Die Flüge werden gestrichen. Die Reiseveranstalter haben storniert.”

Bruce Zhu, der Manager des China Tour Travel Services in Flushing-Queens sagte: “Wir haben ist ein großes Problem. Wir müssen die Buchungen stornieren, die Hotels stornieren. Wir verlieren viel Geld.”

“Es steht alles still – Null”, klagte ein anderes Reisebüro in Flushing.

Sean F. Hennessey ist ein Assistent an der New York University, der die Reisebranche verfolgt, er sagte die wirtschaftlichen Auswirkungen würden schlimmer sein als bei SARS.

“New York wird es zu spüren bekommen, denn chinesische Reisende haben nicht nur einen immer größeren Anteil an der Besucherzahl, sondern sie sind auch einer der profitabelsten, nicht nur für Hotels, sondern für die Stadt als Ganzes. Sie bleiben länger und neigen dazu, mehr Geld auszugeben”, sagte er.

Und die Nachbeben sind nicht nur in Chinatown in New York zu spüren. Martin Ma, der Generaldirektor von Jinli in London, sagte beispielsweise, dass er ähnliche Auswirkungen sieht: “Im Vergleich zu den letzten Monaten haben wir rund 50 Prozent unserer Kunden verloren. Der Grund dafür ist der Virus.”

Da das Virus noch nicht unter Kontrolle ist, “bereiten sich die Eigentümer auf langfristige und verheerender Auswirkungen vor”, einige denken bereits über Entlassungen nach, so Eater NY.