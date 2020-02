In Video: Syrische Armee rückt in Saraqib ein

Am 6.Februar sind Einheiten der syrischen Armee in die Stadt Saraqib eingerückt, und haben in mehreren Bezirken Stellungen bezogen. Die Stadt war kurzweilig in die Schlagzeilen geraten, weil die Erdogan-Administration vergeblichst versucht hatte das soeben eingetretene Szenario abzuwenden. Inzwischen haben sich die türkischen Soldaten samt ihren stellvertretenden Al-Qaida Takfiris verzogen. Viel Lärm um nichts.

Die syrische Nachrichtenagentur SANA hat Bildmaterial vom Einmarsch…..

….passend dazu….

In Video: Syrien- Befreiung von Maarat al-Numan, Idlib (ANNA-News Kriegsbericht)- Kommentar

Die abchasische Nachrichtenagentur ANNA-News hat kürzlich eine weitere Dokumentation veröffentlicht, die abermalig das antike und derweil verstärkt reanimierte aversive anti-syrische Narrativ, in seine Einzelteile zerlegt.

Während die üblichen NATO-Verdächtigen alles in die Waagschale werfen um die Ausrottung der Al-Qaida in Idlib abzuwenden, halten sich die Mainstream-Medien ran um im Einklang mit ihren politischen und nachrichtendienstlichen….