Bild: Journal Neo

Ich habe mehrmals über die weiteren Vorbereitungen der NATO auf einen Angriff auf Russland, eine zweite Operation Barbarossa, geschrieben, der Codename für den Einmarsch der Nazis in die UdSSR im Jahr 1941. Die Umstände veranlassen mich, erneut darüber zu schreiben, zumal im Januar die Amerikaner und ihre Bande von NATO-Leutnantnationen die größten militärischen Übungen seit 25 Jahren in Europa begonnen haben. Der Codename für diese Operation ist „Defender Europe 2020“, aber wir können das als „Attack-Russia 2020“ interpretieren. Tatsächlich war dies eine Vorbereitung für einen Angriff auf Russland, der mit dem Einmarsch der Nazis im Jahr 1941 vergleichbar war und 27 Millionen Sowjetbürger tötete, unzählige weitere Verwundete forderte und alles westlich des Urals zerstörte.

Seit einigen Jahren bauen die USA Stützpunkte in Osteuropa auf, bauen ihre Logistiksysteme auf, positionieren große Mengen an Munition und Waffen aller Art und Kaliber vor und sichern Konvoirouten von den USA über den Atlantik und über Europa bis nach Russlands Grenzen für den raschen Transport militärischer Ausrüstung und Verbände, die Installation nuklearfähiger Raketensysteme an Schlüsselstandorten von Polen nach Rumänien, die Ausweitung der Geheimdienste in der Ostsee, insbesondere im Hinblick auf die russische Basis in Kaliningrad und die Annäherung an St. Petersburg, und das Schwarze Meer, die Krim und die Ukraine sowie die russischen Stützpunkte in Wladiwostok, während sie in ihrer Propaganda von Operationen unter falscher Flagge sprachen, um Russland die Schuld zu geben und den Vorwand für ihren Angriff zu liefern. Kaliningrad wurde mehrmals von US-Generälen und Beamten als eine mögliche Szene für die Inszenierung einer Operation unter falscher Flagge für diesen Zweck erwähnt. Die Anzahl der Szenarien, die sie verwenden könnten, ist jedoch nur durch ihre Vorstellungskraft und ihre Fähigkeiten begrenzt.

Diese konventionellen militärischen Übungen werden durch den Rückzug der Vereinigten Staaten von Amerika von mehreren Atomwaffenabkommen ergänzt, um den USA die Freiheit zu geben, Atomwaffen zu entwickeln und einzusetzen, die sie gemäß ihrer Nationalen Verteidigungsstrategie einsetzen werden, wann und wo immer sie dies für angebracht halten. Ohne Grenzen oder Einschränkungen, einschließlich der Absicht, einen nuklearen Erstschlag zu starten. Die klaren Ziele sind Russland und China. Die „Achse zum Pazifik“, die die Amerikaner vor einigen Jahren begannen, ist Teil dieser Vorbereitungen, und obwohl dies Druck auf China ausübt, bedroht es auch Russland.

Aber die neuen Übungen lösen in Moskau und Minsk Alarm aus. Der belarussische Verteidigungsminister, Andrei Rakov, stellte fest:

Das Militärkontingent der NATO, das während der Atlantikresolution und der verstärkten Vorwärtspräsenz in den Nachbarländern Weißrusslands stationiert war, wurde in den letzten sechs Jahren um das 13-fache von 550 auf mehr als 7.000 Soldaten erhöht, die Zahl der Hardware-Einheiten hat sich verfünffacht imd die Defender Europe 2020-Übungen sollen auf dem Territorium von zehn Staaten organisiert werden, darunter Polen und die baltischen Republiken, die an Weißrussland angrenzen, an denen etwa 37.000 Soldaten beteiligt sind, davon 20.000 aus den USA.

Er sagte auch, dass sich „die Anzahl der NATO-Übungen in der Nähe der belarussischen Grenze und die Anzahl des an diesen Übungen beteiligten Personals in den letzten fünf Jahren mehr als verdoppelt habe. Auch die Verteidigungsausgaben haben zugenommen. In den letzten fünf Jahren……