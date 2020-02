Neue Einblicke in die Genetik von Krebs

Beispielloses Sequenzierprojekt enthüllt genetische Komplexität von Tumorleiden

Krebs gehört zu den häufigsten Krankheiten der modernen Welt. © Christoph Burgstedt/ istock

Blick ins Genom: Forscher haben den bisher umfassendsten Einblick in das Erbgut von Krebstumoren gewonnen. Dafür sequenzierten sie fast 2.700 Genome von 38 verschiedenen Tumortypen und deckten so die komplexe Genetik diverser Tumorleiden auf. Ob früh auftretende Mutationen oder strukturelle Besonderheiten im Erbgut: In Zukunft könnten die Ergebnisse neue Ansätze für Diagnose und Therapie liefern.

Tumorleiden gehören zu den häufigsten Krankheiten der modernen Welt. In den reichen Industrienationen hat Krebs sogar schon Herz-Kreislauf-Erkrankungen…..