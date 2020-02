Oftmals hört man in politischen Auseinandersetzungen den Vorwurf, dass rechte Kräfte unser Land spalten. Dies mag in vielen Fällen zwar ein berechtigter Einwurf sein, nur ist dies überhaupt kein Alleinstellungsmerkmal der Rechten. Spaltung wird von Rechts wie von Links, aber vor allem durch die Medien betrieben. Wir haben diese Woche gleich mehrere Beispiele welche wir Euch in den NuoViso News zeigen möchten.

