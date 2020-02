Deutscher Masochismus? So absurde Blüten treibt die Klimadebatte

Die Klimadebatte entkoppelt sich immer weiter von der Realität. Welche Blüten das treibt, zeigen ein paar Beispiele.

Können Sie sich vorstellen, dass eine Firma, die noch nie auch nur einen Jahresgewinn gemacht hat und aktuell bei einem Umsatz von 21 Milliarden eine Milliarde Verlust macht, mehr wert ist, als zwei Firmen zusammen, die 343 Milliarden Umsatz und Gewinne von in Höhe von 19 Milliarden pro Jahr machen? Nein? Ist aber so. Die erstgenannte Firma ist Tesla und die ist nun so viel wert, die VW und BMW zusammen, deren Geschäftszahlen ich hier addiert habe.

Wie unglaublich dieser Wahnsinn….