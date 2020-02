Dies und Das -Raketen, Pi-tons, Corona-Virus(2) und idiotistan

Heute verzichte ich auf die witzige Einleitung, weil weite Teile des Artikels, aber auch der politik und „Wissenschaft“ im Grunde Witze sind, wenn auch schlechte.

Fangen wir mit Idiotistan an. trump hält eine jährlich übliche Rede zum „state of the union“, also etwas wie ein „wo stehen wir als Staat?“ – und da fängt der (schlechte) Witz an. Wenig überraschend führt der „wohl beste Präsident, den das Land (das das großartigste und beste der Welt ist) je hatte“ aus, wie großartig und einmalig die usppa sich unter seiner Führung entwickeln und was man nicht alles noch vorhabe an absolut großartigen und einmaligen Dingen, die toller, großartiger und einmaliger sind als alles, was die Welt je gesehen hat.

Nun hat trump zwar seine Eigenheiten und seine Reden fallen oft besonders „amärrikanisch“ (sprich, großmäulig und lächerlich) aus, aber der Umstand, dass ami Präsidenten da weitgehend irgendwelchen Mist erzählen, ist schlicht normal. Ebenso normal ist üblicherweise die Reaktion darauf: Mehr oder weniger „begeisterter“ oder auch verhaltener, höflicher oder auch einfach ausbleibender Zuspruch in Form von dieser oder jener Art von Klatschen oder auch dem…..