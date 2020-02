Politiker sind dem Wohl der Menschen in ihrem Land verpflichtet — Menschen, von denen viele sie gewählt haben. Es liegt im vitalen Interesse Deutschlands, mit Russland in Frieden zu leben und fruchtbare Handelsbeziehungen mit China zu pflegen. Es mag ja im strategischen Interesse der USA sein, Europa und den Osten zu entzweien, um ihr eigenes machtpolitisches Süppchen zu kochen. Absolut unverständlich ist es jedoch, dass deutsche Politikerinnen und Politiker devot dabei assistieren — so als hätten sie ihren Amtseid auf Donald Trump und die Profite der US-amerikanischen Rüstungsindustrie abgelegt. Deutschland ist nicht Initiator dieser politischen Spannungen, aber es wäre das Schlachtfeld kommender Auseinandersetzungen. Es ist fahrlässig und geradezu selbstmörderisch, dass sich Deutsche auf dieses bösen Spiel einlassen.