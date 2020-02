Warum gefällt den Kasachen die Neue Seidenstraße nicht?

Während der Herbst 2019 in Russland durch politische Proteste in Erinnerung bleiben konnte, waren die letzten Monate in Kasachstan durch Massenaktionen gegen die außenwirtschaftliche Partnerschaft des Landes geprägt. In fünf großen Städten kam es zu spontanen Protesten. Die Hauptforderung der Demonstranten: „Stoppt die Expansion Chinas in Kasachstan“.

China gehört zu den bedeutenden Wirtschaftspartnern Kasachstans in vielen Bereichen, von Immobilien und Rohstoffverarbeitung bis hin zum Transportsektor und zur Landwirtschaft. Das chinesische Investitionsvolumen im Land wächst…..