Übertragungsmöglichkeiten von nCoV geben Anlass zur Sorge

Ein Bericht von der globaltimes

Eine Mitarbeiterin desinfiziert eine Lobby des Pekinger Westbahnhofs in Peking, der Hauptstadt Chinas, am 2. Februar 2020. Die chinesischen Behörden haben die Maßnahmen zur Bekämpfung der neuartigen Coronavirus-Epidemie verschärft, da immer mehr Menschen nach den Feiertagen des Frühlingsfestes an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. Foto: Ren Chao

Es wurden neue Möglichkeiten zur Übertragung des Coronavirus gemeldet, und die Virusnukleinsäure wurde außerhalb des menschlichen Körpers nachgewiesen, was in der Öffentlichkeit die Besorgnis auslöste, dass das Virus auf unbekannte und unentdeckte übertragen werden könnte.

Wissenschaftler haben Coronavirus-Nukleinsäure an der Türklinke eines bestätigten Patientenhauses in Guangzhou gefunden, der erste Fall eines neuartigen Coronavirus, der außerhalb des menschlichen Körpers entdeckt wurde, berichtete Guangzhou Daily am Montag.

Handy-Bildschirme, Computertastaturen, Wasserhähne und andere Haushaltsgegenstände könnten das Virus indirekt übertragen, sagten Experten.

Ein Mann aus der nordostchinesischen Provinz Jilin, der am Montag positiv auf das Coronavirus getestet wurde, berichtete von seinen Erfahrungen und sagte, er habe dasselbe Mikrofon bei einem Treffen im Januar mit einer anderen infizierten Patienten benutzt.

Abgesehen vom Atem und Kontaktübertragungen wurde bei einem 40-jährigen Mann aus der nordchinesischen Autonomen Region Innere Mongolei, der im Obergeschoss eines positiv bestätigten Patienten lebt, am Samstag ebenfalls eine Coronavirusinfektion diagnostiziert.

Die Person hatte keine Kontakte mit Menschen aus anderen Städten, Patienten oder wilden Tieren und war nie auf einem Markt, wie die örtliche Gesundheitsbehörde am Sonntag mitteilte.

Internetaktivisten waren besorgt, dass der Patient aus der Inneren Mongolei durch Toiletten- oder Lüftungsgeräte infiziert worden sein könnte.

Experten hatten davor gewarnt, dass das neuartige Coronavirus durch das Verdauungssystem übertragen werden könnte, da sie 2019-nCoV-Nukleinsäuren in Stuhl- und Rektalabstrichen von Patienten gefunden hatten. Die Gesundheitsbehörden hatten auch vorgeschlagen, die Klimaanlagen abzuschalten, wenn Coronavirus-Patienten in der nähe sind.

Der Fall lenkte die Aufmerksamkeit auf einen Fall während des SARS-Ausbruchs im Jahr 2003 – In der Wohnanlage Amoy Gardens in Hongkong verbreiteten sich aerosolierte Fäkalien über die Rohrleitungen von Stockwerk zu Stockwerk und infizierten über 300 Menschen mit dem Virus, hieß es in den Berichten.