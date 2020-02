Kommt die Wehrpflicht zurück?

Ron Paul

Während der eskalierenden Konfrontation zwischen den USA und dem Iran in letzter Zeit haben so viele Menschen die Website der Einberufungsbehörde besucht, um sich über die Wehrpflicht zu informieren, dass die Website abstürzte. Die Menschen waren zu Recht besorgt über eine Rückkehr der Wehrpflicht.

Da die anhaltenden militärischen Konflikte im Irak und in Afghanistan wahrscheinlich nicht so bald enden werden und die USA möglicherweise in einen Krieg mit dem Iran und möglicherweise sogar mit Russland oder China von den Neokonservativen hineintheatert werden, wird die Nachfrage nach Soldaten wahrscheinlich steigen. Gleichzeitig kommen Soldaten mit lebenslangen medizinischen Problemen einschließlich psychologischer Probleme nach Hause zurück, was dazu führt, dass eine erschreckende Zahl von Veteranen Selbstmord begeht. All dies kann es für das Militär schwieriger machen, Rekruten anzuwerben. Und es kann einen Kongress, der nicht bereit ist, eine Politik der Nichteinmischung zu verfolgen, vor die Wahl stellen: die Ausgaben für die Gehälter und Leistungen der Truppen zu erhöhen oder die Wehrpflicht wieder einzuführen. Ein Kongress, der mit einer Staatsschuld von über 25 Billionen Dollar konfrontiert ist, könnte die Wehrpflicht wieder einführen, anstatt die Ausgaben für die Truppen weiter zu erhöhen.

Jede zukünftige Wehrpflicht wird wahrscheinlich auch Frauen umfassen….