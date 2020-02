Die Vereinigten Staaten schüren ständig die Flammen des Krieges

Berichten der IRNA zufolge, der offiziellen iranischen Nachrichtenagentur, haben maskierte bewaffnete Männer den Basij-Kommandeur Abdolhossein Mojaddami überfallen und getötet, der einen Freiwilligenmiliz-Flügel der iranischen Revolutionsgarden in der Stadt Darkhovin in der südwestlichen Provinz Khuzestan führte. Die Nachrichtenagentur hob die Tatsache hervor, dass der ermordete Kommandeur ein Verbündeter der Miliz von Qassem Soleimani war, der kürzlich bei einem Drohnenangriff der Vereinigten Staaten in Bagdad getötet wurde. Abdolhossein Mojaddami wurde vor seiner Haustür von zwei bewaffneten Motorradfahrern erschossen, die mit einem Sturmgewehr und einem Jagdgewehr bewaffnet waren.

Auffallend ist, wie überraschend schnell diese Nachricht von World Israel News berichtet wurde, unter Berufung auf Associated Press am selben Tag, an dem der Mord stattfand, und mit einer Reihe erstaunlich provokanter Kommentare in die Nachricht eingebettet wurde. In einem Beispiel schreibt Don Spilman: „Das ist großartig, vielleicht gibt es diejenigen, die sich von Trumps Handlungen ermutigen lassen und erkennen, dass die widerlichen verdammten, verfluchten, bösen, muslimischen Führer nicht unantastbar sind! Fangen wir an, sie dort abzuholen, wo wir sie finden! Es ist Zeit und mehr als an der Zeit für Muslime, zu rennen und sich zu verstecken!

Dies ist das wahre Gesicht derer, die behaupten, Verfechter von Demokratie und Menschenrechten zu sein, die seit Jahrzehnten die gleichen blutigen Henkertechniken anwenden, um zu töten, abzuschlachten, zu vernichten und zu verbrennen, chemische und biologische Waffen zu verwenden, was sie in Hiroshima und Nagasaki sowie in Vietnam und im Irak taten. Dies ist jedoch heute kaum verwunderlich, da die Politik der Ermordung zu Washingtons Trumpfkarte geworden ist.

US-Außenminister Mike Pompeo hat seine Behauptungen noch nicht bewiesen, dass die Tötung des iranischen Beamten Generalmajor Soleimani eine “direkte Bedrohung” für Amerika sei. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass er nun versucht, die Operation neu zu formulieren, die seiner Meinung nach Teil einer neuen, umfassenderen Strategie ist, “die auch für China und Russland gilt”. Hier weiter…..