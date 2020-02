Die öffentliche Meinung ist zu wichtig, als dass die Mächtigen sie dem Zufall überlassen könnten. Nur ein ausgefeiltes System der Gedankenkontrolle kann sicherstellen, dass die Bürger ihrer zunehmenden Entrechtung und Ausplünderung widerstandslos zuschauen. Keiner hat die Manipulationsstrategien in der Fassadendemokratie scharfsinniger beleuchtet als Prof. Rainer Mausfeld. Am 01. Mai 2017 sprach er bei der ödp in München. Das Thema „Wie werden Meinung und Demokratie gesteuert“ hatte es in sich. Entsprechend war das mediale Echo, wie des Öfteren, wenn schonungslose Analyse zu befürchten ist, auch gleich null. Eine Zusammenfassung.