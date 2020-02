Wer ist an den wirtschaftlichen Problemen Kubas schuld?

Chefkoch Alexis Alvarez war in Panik. Er bereitete gerade ein Gourmet-Menü für Besucher aus den Vereinigten Staaten zu, als der Strom ausfiel. Meistens kocht er mit Erdgas und Holzkohle, aber die werden seinen Mixer voller Biokohl nicht antreiben.

Also fand Alexis eine sehr kubanische Lösung. Er steckte den Mixer in einen alten Sack, ging zum nahe gelegenen Krankenhaus, das über Strom verfügte, schloss den Mixer an, ließ ihn 10 Sekunden laufen und ging dann. Presto: ein gesundes und schmackhaftes Eisgetränk.

Trotz der Stromkrise und der periodischen Wasserabschaltungen in seiner Stadt San Jose, 20 Meilen südöstlich von Havanna, gelang es Alexis, eine köstliche Mahlzeit mit Meeresfrüchtesuppe, Auberginenlasagne, gebratenem Fisch und Schweinebraten zu produzieren.

Alexis gehört zu einer wachsenden Zahl von Lebensmittelunternehmern, die die kubanische Küche neu erfinden und den privaten Sektor ausbauen….