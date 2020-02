Nigel Farage zu RT: “Was soll ich tun? Mich im Keller verstecken?”

Es war das Ende einer Ära: Großbritannien hat nach 47 Jahren als erstes Mitgliedsland die Europäische Union verlassen. Das Vereinigte Königreich schied letzten Freitag um 24.00 Uhr aus. Am ersten Februar feierte der Chef der Brexit-Partei, Nigel Farage, mit Hunderten Anhängern ausgelassen auf dem Platz vor dem Parlament. Er sprach “vom größten Moment in der jüngeren Geschichte” der “großen Nation” Großbritannien.

Die RT-Sendung Going Underground interviewte Nigel Farage in London über seine weiteren Pläne. Der Politiker sagte: “Ich werde nicht weglaufen. Ich werde in den kommenden Jahren alles sehr genau beobachten. “