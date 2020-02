Künstler täuscht Google Maps mit 99 Händys

Die Idee ist sehr einfach: Für die Bemessung eines Staus müssen bei Google angeblich mindestens 99 Autos hintereinander stehen, die Menschen die darin festsitzen müssen insgesamt 99 Handys dabei haben und Google Maps aktiviert haben. Und so zieht Simon Weckert in seinem Projekt nur die Handys in einen Handwagen durch die Berliner Straße….und es klappt. Für Video klick Bild.

