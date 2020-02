Das Russische Verteidigungsministerium hat soeben bekannt gegeben, dass (die besten Freunde der deutschen Bundesregierung und der Al-Qaida) – die White Helmets – eine Giftgasattacke in Idlib bereits inszeniert und aufgenommen haben und diese in den nächsten Stunden womöglich in den sozialen Netzwerken verbreiten werde. So soll noch einmal Druck auf die syrische Regierung ausgeübt werden, da die syrische Armee sich überall in und um Idlib(-Vorort) auf dem Vormarsch befindet.

Dass es überhaupt gar keinen Sinn macht, dass die Syrische Armee jetzt Giftgas einsetzt und dass es daher sehr unglaubwürdig ist, scheint den Terroristen wohl egal zu sein. Russia’s top brass says White Helmets to upload video on fake chemical attack in Idlib Via Manaf Hassan