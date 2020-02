Bericht – US-Militär bereitet sich auf Krieg mit Russland vor

Während sich die amerikanischen Medien und die Öffentlichkeit auf den Iran konzentrieren, bereitet sich das US-Militär auf einen Krieg mit Russland vor, so ein exklusiver Bericht von Newsweek.

Während des Höhepunktes der Spannungen mit dem Iran im vergangenen Jahr führten die Vereinigten Staaten eine beispiellose Reihe von Kriegsspielen durch.

Im Laufe von fünf Monaten, von Mai bis Ende September, wurden 93 separate Militärübungen abgehalten, wobei die Streitkräfte kontinuierlich in, über und um 29 Länder operierten, so berichtete Newsweek am Freitag. Die Wargames, bei denen alles von Bodenzug-Taktiken bis hin zu Cyber-Kriegsführung geübt wurde, fanden nicht im Mittleren Osten statt und waren nicht auf Teheran ausgerichtet.

Sie richteten sich gegen Moskau – und stellten die intensivsten ununterbrochenen Übungen seit dem Ende des Kalten Krieges dar, fügte er hinzu.

“Die Aktivität erreichten den Höhepunkt, die nach der übernahme der Krim durch Russland von der Ukraine im März 2014 begann. Obwohl die amerikanischen Streitkräfte mehrere ‘heiße Kriege’ übten und als Reaktion auf den Iran und Nordkorea Kriseneinsätze durchführten, dominierte die Verlagerung auf die Ausübung von ‘hochkarätigen’ Kriegsführungsaufgaben. Der Schwerpunkt lag unbestreitbar auch auf der Anti-Russland-Politik, wobei die Zahl der europäischen Spiele zehnmal so hoch war wie die Zahl der gleichzeitig stattfindenden Übungen im Zusammenhang mit China”, so der Bericht weiter.

Im Schatten des sich verschlechternden europäischen Sicherheitsumfelds haben Umfang und Reichweite der Militärübungen der NATO und Russlands erheblich zugenommen – sogar dramatisch, wie ein parlamentarischer Ausschuss der NATO im Oktober berichtete.

Der Ausschuss war besorgt darüber, dass die NATO nicht über genügend Bodentruppen in Osteuropa verfügt, um Angriffe zu verhindern. Er wies auch auf Moskaus eigene hochkarätige Kriegsspiele hin, von denen viele Szenarien beinhalten, die den Einsatz von Atomwaffen in einem europäischen Krieg einschließen, erklärte er.

Im Oktober vergangenen Jahres kündigte das US-Militär Pläne an, Anfang nächsten Jahres die angeblich größten von den USA geführten Übungen in Europa durchzuführen. Das US European Command (EUROCOM) gab Anfang Oktober bekannt, dass 37.000 Soldaten, etwa 20.000 amerikanische Soldaten, an den Defender Europe-20-Manövern teilnehmen werden, die im April und Mai 2020 stattfinden sollen.

Der Erklärung zufolge werden die USA ein Divisionshauptquartier, drei Panzerbrigaden und Tausende anderer Truppen zu dem Großereignis entsenden, das in zehn europäischen Ländern – hauptsächlich Deutschland und Polen – stattfinden wird. EUROCOM sagte, dass die Übungen der Rückkehr der Streitkräfte nach Deutschland ähneln werden, oder allgemeiner gesagt, den Übungen der Reformer der Ära des Kalten Krieges, die auf ihrem Höhepunkt 1988 etwa 125.000 NATO-Truppen umfasste.

Damals konzentrierte sich Washington auf die rasche Entsendung von Truppen in großer Zahl nach Europa als Schlüsselkomponente seiner Vorbereitungen auf einen möglichen Konflikt mit der Sowjetunion. Die Notwendigkeit solcher Übungen verblasste, als die Gefahr eines groß angelegten Konflikts in Europa nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion abnahm. Die letzte Reform fand 1993 statt.

Die Defender Europe-20 gilt als die größte von den USA geführte Militärübung der letzten 25 Jahre. Obwohl die Vereinigten Staaten eine große Anzahl von Truppen in den Nahen Osten entsandt haben, haben sie in den letzten Jahren ihren Schwerpunkt auf die “Verteidigung” Europas gegen die so genannte “russische Aggression” verlagert.

Diese Entwicklung findet inmitten erhöhter Spannungen an den westlichen Grenzen Russlands statt, nachdem das von den USA geführte NATO-Bündnis immer mehr militärische Mittel aufbaut. Die USA und ihre Verbündeten haben seit 2014 Waffen und Ausrüstung an der Ostgrenze der NATO stationiert, nachdem die Krim-Halbinsel in einem Referendum wieder mit Russland zusammengeführt wurde.

Als Reaktion darauf hat Russland Truppen und Atomraketen an seinen Grenzen stationiert und die militärischen Übungen in der Region intensiviert. Der führende amerikanische Politologe und Philosoph Noam Chomsky hat davor gewarnt, dass die steigenden Spannungen zwischen Russland und den Vereinigten Staaten zu einem Atomkrieg führen könnten, der das Ende der Menschheit bedeuten könnte.