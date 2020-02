Polen: nächster -Exit-Kandidat?

Die Mehrheit der Polen will in der EU bleiben, fraglich ist, ob die politische Führung einen Polexit ernsthaft anstrebt oder nur eine Marginalisierung in der EU in Kauf nimmt

Nigel Farage, der Vorsitzende der Brexit-Partei, nannte letzte Woche neben Dänemark und Italien Polen als nächsten Kandidaten für einen Ausstieg aus der Europäischen Union. Seitdem geht der “Polexit” als Gespenst in den polnischen Medien um, was den polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki dazu bewegt, dies mehrmals als Unsinn abzutun, schließlich will ein großer Teil der Polen in der EU verbleiben. Nach einer aktuellen Umfrage sind dies 89 Prozent, allerdings fürchten 42 Prozent, dass die PiS den Ausstieg realisieren könnte.

Unklar ist jedoch, was die politische Führung, stark beeinflusst von Parteichef…..