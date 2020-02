Coronavirus – die wirtschaftlichen Folgen

Das Coronavirus hat die Finanzmärkte nervös gemacht und es kommen immer mehr Fragen zu den ökonomischen Folgen auf. Wir versuchen, einen nüchternen Blick auf die möglichen wirtschaftlichen Auswirkungen zu geben.

In der Vergangenheit ähnelten die ökonomischen Folgen derartiger Krisen zumeist denen von Naturkatastrophen wie schwerer Stürme. Auch diese versetzen der betroffenen Wirtschaft einen Schock: Die Beschäftigten können teilweise nicht zu ihren Arbeitsstellen, weshalb die Produktion zurückgeht. Verbraucher verschieben ihren Konsum in die Zukunft. Die Nachfrage nach Hotelübernachtungen…..

Coronavirus: Wirtschaftliche Folgen für China und die Welt

Was wird derzeit nicht alles berechnet und spekuliert über die Auswirkungen des Coronavirus, das seinen Ursprung in der 11 Millionen Metropole Wuhan hat. In Analystenkreisen wird heftig gemutmaßt über Ansteckungspotenz, Mortalitätsrate – aber vor allem überwirtschaftlichen Schäden, das es zweifelsohne verursachen wird. Man hat oft das Sarsvirus von 2003 als Anker, das in seinen Konsequenzen abe….