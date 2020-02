CIA eine Terrororganisation? – NuoViso News #88

Ist die Welt verrückt geworden? In der aktuellen Ausgabe der NuoViso News mit Frank Höfer und Robert Stein werden aktuelle Beispiele der Medienberichterstattung angesprochen, wie sie absurder nicht sein könnten. Man könnte es ganz einfach mit den Worten umschreiben: “Aus Gut mach Böse, aus Böse mach Gut”. Aktuelle Beispiele sind die Friedenskonferenz in Erding bei München und die Verleihung des Bautzener Friedenspreises an Daniele Ganser. Laut Medien und gewissen Aktionsgruppen sitzt dort das Übel dieser Welt. Die mediale Berichterstattung und die tatsächlichen Inhalte der Veranstaltung könnten sich nicht diametraler gegenüberstehen.

Ähnliche Beiträge