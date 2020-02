Chinas Reaktion auf das Virus ist “atemberaubend”

Bild: Nicolas Asfouri / AFP

Der chinesische Präsident Xi Jinping führt einen wissenschaftlichen “Volkskrieg” gegen das Coronavirus

Präsident Xi Jinping sagte dem WHO-Chef Tedros Ghebreyesus bei einem Treffen in Peking Anfang der Woche, dass die Coronavirus-Epidemie “ein Teufel ist und wir nicht zulassen können, dass der Teufel sich versteckt”.

Ghebreyesus seinerseits konnte nicht umhin, Peking für seine extrem schnelle, koordinierte Reaktionsstrategie zu loben – zu der auch die schnelle Identifizierung der Genomsequenz gehört. Chinesische Wissenschaftler haben das Virus bereits an russische Kollegen übergeben, die es durch Schnapptests innerhalb von zwei Stunden im menschlichen Körper identifizieren können. Ein russisch-chinesischer Impfstoff wird derzeit entwickelt.

Der Teufel steckt natürlich immer im Detail. Innerhalb weniger Tage, und das auf dem Höhepunkt der größten Reisezeit des Jahres, gelang es China eine Umgebung mit über 56 Millionen Menschen unter Quarantäne zu stellen, darunter auch die Millionen-Metropole Wuhan und die drei nahe gelegene Städte. Dies ist ein absolutes Novum in Bezug auf die öffentliche Gesundheit in unserer Zeit.



Wuhan ist mit einem BIP-Wachstum von 8,5% pro Jahr ein bedeutendes Geschäftszentrum für China. Es liegt an der strategischen Kreuzung der Flüsse Jangtse und Han und auch an einem Eisenbahnknotenpunkt – zwischen der Nord-Süd-Achse, die Guangzhou mit Peking verbindet, und der Ost-West-Achse, die Shanghai mit Chengdu verbindet.

Als Premierminister Li Keqiang nach Wuhan geschickt wurde, besuchte Präsident Xi die strategische Südprovinz Yunnan, wo er den immensen Regierungsapparat lobte, der die Kontroll- und sanitären Präventionsmechanismen zur Eindämmung der Verbreitung des Virus verstärken soll.

Das Coronavirus erwischt China an einem äußerst heiklen Punkt. Nach dem (gescheiterten) Hybridkrieg in Hongkong, ausgehend einer amerikanischen und Pro-Taiwan-Offensive und dem andauerneden Handelskrieg, der bei weitem nicht gelöst ist und während dem das weitere Sanktionen gegen Huawei geplant sind, und dann noch die Ermordung von Generalmajor Qasem Soleimani, bei der es letztlich um die Ausweitung der Belt and Road Initiative (BRI) in Südwestasien (Iran-Irak-Syrien) geht.

Das große Bild zeigt den totalen Informationskrieg und die ununterbrochene “Bedrohung” China, die inzwischen sogar mit rassistischen Obertönen, als eine biologische Bedrohung. Wie verwundbar ist China also?

Ein Volkskrieg

Seit fast fünf Jahren wird in Wuhan ein Hochsicherheits-Biolabor betrieben, das sich der Erforschung hochpathogener Mikroorganismen widmet, es wurde nach der SARS-Epidemie in Partnerschaft mit Frankreich eingerichtet. Im Jahr 2017 warnte die Zeitschrift Nature vor den Risiken der Verbreitung von Krankheitserregern aus diesem Labor. Es gibt jedoch keine Beweise dafür, dass dies geschehen sein könnte.

Was das Krisenmanagement betrifft, so hat Präsident Xi die Gelegenheit genutzt und dafür gesorgt, dass China das Coronavirus mit nahezu völliger Transparenz bekämpft (aber die Internet-Mauer besteht immer noch). Peking hat den gesamten Regierungsapparat unmissverständlich davor gewarnt, irgendwelche Vertuschungsversuche zu unternehmen. Eine Webseite in englischer Sprache die in Echtzeit Updates publiziert ist hier für jeden zugänglich. Wer nicht genug zu Bekämpfung beiträgt, wird schwerwiegende Konsequenzen haben. Man kann sich vorstellen, was den Parteichef in Hubei, Jiang Chaoliang, erwartet.

In einem Beitrag, der am vergangenen Sonntag auf dem ganzen Festland verbreitet wurde, heißt es: “Wir in Wuhan sind wirklich in die Phase des Volkskriegs gegen die neue virale Lungenentzündung eingetreten”; und viele Menschen, “hauptsächlich Mitglieder der Kommunistischen Partei”, wurden als “Freiwillige Beobachter und Straßeneinheiten” bestätigt.

Entscheidend war die Anweisung der Regierung, ein App “Wuhan Neighbors” zu installieren, das von WeChat heruntergeladen werden kann. Dieses bestimmt “die Quarantäneadresse unseres Hauses durch Satellitenortung und sperrt dann unsere angeschlossene Gemeindeorganisation und die Freiwilligen ein. Von nun an würden unsere sozialen Aktivitäten und Informationsankündigungen mit dem System verbunden sein”.

Theoretisch bedeutet dies, dass “jeder, der Fieber entwickelt, seinen Zustand so schnell wie möglich über das Netzwerk melden wird. Das System wird sofort eine Online-Diagnose stellen und Ihre Quarantäneadresse lokalisieren und registrieren. Wenn Sie einen Arzt aufsuchen müssen, wird in Ihre Gemeinde einen Wagen organisieren, der Sie über Freiwillige ins Krankenhaus schickt. Gleichzeitig wird das System Ihre Fortschritte verfolgen: Krankenhausaufenthalt, Behandlung zu Hause, Entlassung, Tod usw.”.

Hier haben wir also Millionen chinesischer Bürger, die in einem routinemäßig als “Volkskrieg” mobilisiert sind und “Hochtechnologie zur Bekämpfung von Krankheiten” einsetzen. Millionen ziehen auch ihre eigenen Schlüsse, wenn sie es mit dem Einsatz von App-Software im Kampf gegen die Polizei in Hongkong vergleichen.

Das biogenetische Rätsel

Abgesehen von der Krisenbewältigung war die Geschwindigkeit der chinesischen wissenschaftlichen Reaktion atemberaubend und wird offensichtlich in einem Umfeld des Totalen Informationskrieges nicht vollends gewürdigt. Vergleichen Sie die chinesische Leistung mit der amerikanischen CDC, der wohl weltweit führenden Forschungsagentur für Infektionskrankheiten mit einem Jahresbudget von 11 Milliarden Dollar und 11.000 Mitarbeitern.

Während der Ebola-Epidemie in Westafrika im Jahr 2014 – die als höchste Dringlichkeit angesehen wurde und einem Virus mit einer 90%igen Todesrate gegenüberstand – benötigte die CDC nicht weniger als zwei Monate von der Beschaffung der ersten Patientenprobe bis zur Identifizierung der vollständigen Genomsequenz. Die Chinesen schafften es in wenigen Tagen.

Während der Schweinegrippe in den USA im Jahr 2009, die 55 Millionen infizierte Amerikaner und mehr als 11.000 Tote – brauchte die CDC über eineinhalb Monate, um Identifikationskits zu entwickeln.

Die Chinesen brauchten nur eine Woche von der ersten Patientenprobe bis zur vollständigen, lebenswichtigen Identifizierung und Sequenzierung des Coronavirus. Sofort wurden sie veröffentlicht und in der Genomik-Bibliothek für den sofortigen Zugriff der ganzen Welt hinterlegt. Auf der Grundlage dieser Sequenz produzierten chinesische Biotech-Firmen innerhalb einer Woche validierte Essays – auch das war eine Premiere.

Und wir sprechen noch nicht einmal über den inzwischen berüchtigten Bau eines brandneuen und hochmodernen Krankenhauses in Wuhan und das in einer Rekordzeit, nur um die Opfer des Coronavirus zu behandeln. Kein Opfer wird für seine Behandlung bezahlen müssen. Zusätzlich wird das Gesunde China 2030, die Reform des Gesundheits- und Entwicklungssystems, vorangetrieben.

Das Coronavirus öffnet eine echte Büchse der Pandora zur Biogenetik. Wenn man die kollektive Psychose betrachtet, die ursprünglich von westlichen Unternehmensmedien und sogar der WHO um das Coronavirus herum entwickelt wurde und zu Erfahrungen in vivo, bei denen die Zustimmung der “Patienten” nicht erforderlich sein wird bleiben schon ernsthafte Fragen unbeantwortet. Das Coronavirus könnte durchaus zum Vorwand für genetische Experimente über Impfstoffe werden.

In der Zwischenzeit ist es immer aufschlussreich, sich an Mao Zedong zu erinnern. Für Mao waren die beiden wichtigsten politischen Variablen “Unabhängigkeit” und “Entwicklung”. Das bedeutet volle Souveränität. Da Xi offenbar entschlossen ist, das zu beweisen, dass ein souveräner Staat in der Lage ist, einen wissenschaftlichen “Volkskrieg” zu gewinnen zeigt das er Unverwundbar ist.

