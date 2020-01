Studien zeigen: So entscheidet sich HIV, aktiv zu werden!

So entscheidet sich HIV, aktiv zu werden

Forscher haben den molekularen Mechanismus gefunden, der der Entscheidung von HIV zugrunde liegt, in einem aktiven oder ruhenden Zustand zu bleiben. Dies kann zu neuen Therapien führen, die das Virus in einem dauerhaft ruhenden Zustand halten.

Die Studie, die von einem Team des Gladstone Institutes in San Francisco, Kalifornien, geleitet wurde, findet sich in einem Artikel, der jetzt in der Zeitschrift Cell veröffentlicht wurde.

Die Ergebnisse können auch Zellschicksale erklären, die anderswo in der Biologie auftreten – wie zum Beispiel, wie Stammzellen entscheiden, ob sie als Stammzellen bleiben oder sich in spezialisierte Zellen, einschließlich……