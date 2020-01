Frauen wissen nicht was eine Frau ist

Am 20. Januar fand ein Frauenmarsch in Washington statt, wo die Teilnehmerinnen Plakate trugen und lautstark für Abtreibung, LGBTQ-Rechte und verschiedenen feministische Themen demonstrierten. Um herauszufinden, was diese Frauen denken, hat Joseph Backholm vom Colson Center for Christian Culture den Teilnehmerinnen verschiedene Fragen gestellt, unter anderem, “wie würden Sie definieren, was eine Frau ist?” Das verblüffende dabei war, die Frauen konnten keine Antwort darauf geben.

Hier die Antworten:

– “Mhm, das ist eine Trickfrage-“

– “Oh wow, es gibt so viele Aspekte.”

– “Ich denke eine Frau ist etwas, als was sie definiert werden will.”

– “Das ist eine gute Frage, lassen Sie mich darüber nachdenken.”

– “Ein Mensch.”

– “Sie ist ein Individuum.”

– “Eine Frau ist stark, sie ist die Stütze unserer Gesellschaft. Ohne sie……