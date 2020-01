Letztes Jahr gab Coca Cola bekannt, drei Millionen Tonnen Kunststoffverpackungen oder 200.000 Flaschen pro Minute hergestellt zu haben und gab bekannt, den Plastikmüll reduzieren zu wollen. Doch auf dem Wirtschaftsforum in Davos gab Coca Cola bekannt, dass der Konzern die Einweg-Plastikflaschen nicht aufgeben wird, angeblich, weil die Verbraucher Coca Cola in Plastik lieben, so ein Vizepräsident des Unternehmens. Es dürfte niemandem neu sein…..

