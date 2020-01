Ist Google nicht mehr dein Freund?

Servus

Seit einigen Tagen verstehe ich was es bedeutet wenn Suchergebnisse wie etwa der von Google manipuliert werden. Nicht das ich jemals an die absolute Rechenschaft von Konzernen glaubte… aber so krass. Wahnsinn.

Nun werden zwar bunte Icons der einzelnen Links als grafische Info der betroffenen Server in den Suchergebnissen angezeigt, dafür kommt man bei 99% der Ergebnisse NICHT mehr über die der Hauptmedien hinaus. Dazu siehe auch den Medien Navigator von Swiss Propaganda Research. Ich würde mal als Fazit sehen das die untere linke Ecke von Google in den Suchergnissen erscheint während die obere Rechte Ecke unsichtbar bleibt.

Zudem ist zumindest bei mir die Ergebnisliste auf 100 bzw. 10-12 Seiten a 10 Einträgen begrenzt.

Aufgelistet werden selbst kleinste lokale Medien auch aus dem übrigen Deutschsprachigen Raum, aber keine Ergebnisse welche Hintergrundinformationen nebst den Hauptmedien anbieten könnten.

Keiner der mir bekannten alternativen Seiten erhielt eine Auflistung in der Ergebnisliste von Google.

Mein Suchbegriff waren – gelbewesten, gelbwesten, gelbe westen… habe das in den letzten 3 Tagen mehrfach getestet. Die Ergebnisse ändern sich kaum und sind zudem teils mehr als 1 Jahr alt…

Wollte ich mich ab heute zu den Gelbwesten informieren wäre das so wie zu der Zeit als es kein Internet gab. Aber dann, es gab kaum jemals so etwas wie eine freie unabhängige Presse noch war diese jemals die bekannte 4 Gewalt.

Eine erwünschte Dystopie wird weiter ausgebaut