Defender 2020 – Keine weiteren Spannungen mit Russland!

Gegenwärtig läuft das größte US-Militärmanöver in Zentral- und Osteuropa seit rund 25 Jahren. Geübt wird die rasche Truppenverlegung an Russlands Westgrenze. Deutschland ist hier die zentrale Drehscheibe. Die historische Betrachtung der NATO als aggressiv-expansionistisches Militärbündnis ist zentral, um die gegenwärtigen Entwicklungen einordnen zu können.

Die USA setzen derzeit das größte Militärmanöver seit rund 25 Jahren in Zentral- und Osteuropa um. Zwischen Mitte/Ende Januar bis in den Mai 2020 hinein findet auch auf deutschem Boden das US-Verlege- und Logistikmanöver „Defender 2020“ statt. 17 weitere NATO-Staaten, darunter auch die Bundesrepublik Deutschland, beteiligen sich an der Umsetzung des US-Manövers. Begründet wird die „Notwendigkeit“…..