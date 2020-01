Corona-Virus: Emotionales Videos auch China und Hongkong zum nachdenken

-Anfangs sehen wir wie eine angeblich Kranke Person im Krankenhaus den Mundschutz entfernt und somit das Krankenhaus-Personal flieht.

-Zweite Szene zeigt wie Menschen aus der Quarantäne fliehen wollen. Die Polizei versucht es zu verhindern. Soll a in Whuan sein

-Dritte Szene zeigt wie sich die Menschen verbarrikadieren.

-Vierte Szene zeigt wie ein Taxifahrer seinem Fahrgast gegenüber misstrauisch wird als dieser Hustet. Er fragt ihn wo er herkommt und ob er krank sei. Als dieser Antwortet aus Whuan muss er aussteigen.

-Fünfter Ausschnitt zeigt die Grenze zu Hongkong die von Chinesen aus Guangzhou und Shenzen gestürmt werden.

-1500 Unterschriften und das HK die Grenzen schließen soll. Gewerkschaften unterstützen den Streik

-Masken sind teilweise ausverkauft daher lassen sich die Menschen was anderes Einfallen um sich zu schützen.

-Man zählt wie viel Autos noch unterwegs sind in Whuan.

-Menschen in Whuan rufen aus ihren Wohnungen: “Whuan ist stark/du kannst es tun..” sehr emotional dieser Ausschnitt….



Ähnliche Beiträge