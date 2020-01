Talfahrt: Wie und warum der Spiegel abschmiert

Rund 700.000 Mal wurde der Spiegel im Jahr 2019 im Jahresdurchschnitt verkauft. Man kann durchaus der Meinung sein, das ist immer noch zu häufig, sollte aber bedenken, dass im Jahr 2003 noch 1,1 Millionen Printausgaben des Spiegel im Jahresdurchschnitt verkauft wurden. Das ergibt immerhin einen Rückgang von knappen 40% in der verkauften Auflage und ist so heftig, dass man kein Diplom in Ökonomie erwerben muss, um zu wissen, beim Spiegel ist die Kacke am Dampfen.

Man kann nun zudem mit der Feststellung Öl ins Feuer gießen, dass der größte Teil derer, die den Spiegel noch lesen, Wiederholungstäter sind, Bewohner des Echozimmers, in dem der Spiegel auch zuhause ist, was die Reichweite des Spiegels abermals einschränkt und nach unserer Schätzung dazu führt, dass das Wochenmagazin bestenfalls noch 5% der deutschen Bevölkerung über 16 Jahre als zahlungsbereite Leser zu gewinnen im Stande ist.

Das hat doch was.

Die Frage, warum der Spiegel in der Gunst der Leser in Richtung Talsohle unterwegs ist, ist relativ leicht zu beantworten: Mit Relotius wurde zu offensichtlich, dass auch-……..