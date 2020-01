Netanjahu behauptet faktisch, dass es keinen Antisemitismus mehr auf der Erde gibt

Kein Antisemitismus mehr auf Erden mag erstaunlich klingen, aber die Analyse der Worte des israelischen Ministerpräsidenten und ihre Abwägung im Licht der Wahrheit lässt keine andere Schlussfolgerung zu, als dass Netanjahu keinerlei Antisemitismus mehr auf diesem Planten vermutet.

Bei seiner Rede auf dem „World Holocaust Forum 2020 – Erinnerung an den Holocaust, Bekämpfung des Antisemitismus“ in Yad Vashem in Jerusalem sprach er am 23.1.2020 unter anderem folgende Worte mit Bezug auf die Islamische Republik Iran: „Und doch bin ich besorgt. Ich bin besorgt, dass wir noch keine einheitliche und entschlossene Haltung gegenüber dem antisemitischsten Regime auf dem Planeten sehen – einem Regime, das offen versucht, Atomwaffen zu entwickeln und den einzigen jüdischen Staat zu vernichten.“

Zunächst einmal dürfte der Rest der Welt erstaunt gewesen sein, dass der Iran…..