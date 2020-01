MMS (Miracle Mineral Solution) – Chlordioxid – Eine ganzheitliche Therapie

Chlordioxid ist ein wirksames antimikrobielles Mittel, das bei Malaria, Blutvergiftung,Pilzinfektionen, Entzündungen, Erkältungen, Grippe, Parasitenbefall im Darm und selbst Krebs helfen kann.

Chlordioxid ist wahrscheinlich das effektivste universal einsetzbare Mittel gegen Mikroben und Parasiten , das es gibt.

Es ist jedoch ratsam, die Einnahme mit anderen Naturheilverfahren zu kombinieren, um das Gleichgewicht zwischen Oxydations- und Antioxidationsmitteln im Körper wiederherzustellen.

Historie

MMS wurde von dem Ingenieur Jim Humble durch in der Not geborenen Zufall entdeckt.

Er war mit einem Team in Südamerika beim Abbau von Gold…..