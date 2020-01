Grippe: 5 Millionen Fälle weltweit und 650.000 Todesfälle pro Jahr

5 Millionen Fälle weltweit und mehr als 650.000 Todesfälle pro Jahr: Das saisonale Grippevirus ist eine “ernste Angelegenheit”, aber das Wuhan-Coronavirus sorgt für Schlagzeilen

USA:

Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) schätzt, dass es in der Saison 2019/20 bisher mindestens 15 Millionen Grippeerkrankungen gab. Davon sind 40.000 Krankenhauseinweisungen und 8.200 Todesfälle. Die CDC berichtet weiter, dass in dieser Saison 54 Todesfälle nur durch die Grippe und bei Kindern durch Influenza-B-Viren gemeldet wurden.

Chinas Coronavirus

Es ist schwierig, die Zahlen des Wuhan-Virus im Auge zu behalten, nicht zuletzt wegen der zweiwöchigen Inkubationszeit. Der Ausbruch des Coronavirus, der sich auf Wuhan, einen wichtigen Verkehrsknotenpunkt in Zentral-Ost-China, konzentriert, hat bisher 56 Menschen getötet und ca. 2.000 infiziert.

Die Anfangssymptome des Coronavirus ähneln in der Regel denen einer Erkältung oder Grippe, was bedeutet, dass es für die Menschen schwierig ist, zu wissen, ob sie infiziert sind, vor allem wenn man bedenkt, dass der Ausbruch mit der Grippesaison zusammenfällt. Der Bürgermeister von Wuhan sagte am Sonntagabend, dass er mit etwa 1.000 weiteren neuen Fällen rechnet. Aber die Nationale Gesundheitskommission in Peking sagte, dass die Zahl der Menschen, die derzeit wegen des Virus unter medizinischer Beobachtung stehen bei 30.453 ansteht. Dies wirft unmittelbare Fragen auf, wie und wo sie beobachtet werden.

Die Reaktion auf den Ausbruch wurde von den Einwohnern kritisiert, wobei sich die Menschen darüber beklagten, dass die Ankündigung von Beschränkungen Stunden vor ihrer ordnungsgemäßen Umsetzung es den Menschen ermöglichte, die Quarantäne zu umgehen. Die strengen Beschränkungen bergen auch die Gefahr, dass sie Ressentiments und Misstrauen gegenüber den Behörden und den von ihnen übermittelten Gesundheitsbotschaften hervorrufen.

In Wuhan werden nun massive Bauarbeiten durchgeführt, um ein Krankenhaus mit 1.000 Betten für die Viruspatienten zu errichten.

In der vergangenen Woche hat sich die Zahl der bestätigten Infektionen mehr als verdreifacht, und in 13 Provinzen Chinas sowie in den Gemeinden Peking, Shanghai, Chongqing und Tianjin wurden Fälle festgestellt. Das Virus wurde auch in Hongkong, Macao, Japan, Nepal, Singapur, Südkorea, Taiwan, Thailand, den Vereinigten Staaten und Vietnam bestätigt.

Das Virus scheint eine Sterblichkeitsrate von 3 Prozent aufzuweisen. Dies könnte jedoch eine Überschätzung sein, da es möglicherweise einen weitaus größeren Pool von Menschen gibt, die mit dem Virus infiziert sind, die jedoch nicht genügend schwere Symptome erlitten haben, um ein Krankenhaus aufzusuchen, und daher in den Daten nicht berücksichtigt wurden.

Folglich ist es schwierig abzuschätzen, wie ansteckend das Virus ist. Ein entscheidender Unterschied besteht darin, dass es im Gegensatz zur Grippe keinen Impfstoff gegen das neue Coronavirus gibt, was bedeutet, dass es für gefährdete Bevölkerungsgruppen, die älteren Menschen oder solche mit bestehenden Atemwegs- oder Immunproblemen – schwieriger ist, sich zu schützen.

Die gewöhnliche Grippe sorgt für keine Schlagzeilen. Aber wenn man einem Virus einen Namen anhängt – wie Ebola, Zika und Wuhan – dann kommt es in den Schlagzeilen.

Abgesehen von den offensichtlichen gesundheitlichen Bedenken gibt es eine politische Dimension. Einige Länder, darunter die USA, Frankreich, Australien und Japan, haben angedeutet, dass sie ihre Bürger aus Wuhan und den umliegenden Gebieten evakuieren wollen. Wie dies aber geschehen soll, ist unklar.

Bilder von Ausländern, die aus Wuhan mit dem Flugzeug oder Bus abgeflogen werden, während chinesische Bürger bleiben, könnten die Leidenschaften steigern. Zumindest wird es den Anschein haben, als gäbe es eine Sonderbehandlung für Ausländer.

Die Straßen von Peking sind heute Morgen unheimlich ruhig. Die Einwohner der Hauptstadt würden das chinesische Neujahr, das am Samstag angefangen hatte, normalerweise mit dem Besuch von Tempeln feiern.

Alle diese Veranstaltungen wurden abgesagt. Abgesehen von dem Familienspaß, der auf diesen Veranstaltungen angeboten wird, bieten sie einen weiteren Rahmen für die Familien in dem sie ihre verstorbenen Verwandten Ehren können. Falschgel-Geld und Lebensmittel werden verbrannt, um die Geister der Verstorbenen zu besänftigen und einen guten gesundheitlichen Wohlstand für das kommende Jahr zu wünschen.

Auf den Straßen herrscht keine Wut, sondern ein Gefühl der Verwirrung und Besorgnis. In der kommenden Woche dürften Hunderte von Millionen Menschen aus ihren Heimatstädten, in denen sie das neue Jahr gefeiert haben, in ihre Arbeitsstädte zurückkehren, dann wird sich ein klareres Bild vom Ausmaß der Probleme ergeben, mit denen die Behörden konfrontiert sind.

Übersetzt mit Hilfe von DeepL.com