Gold vor 7-Jahres-Hoch – Wichtige Woche steht an!

Die anhaltenden konjunkturellen Unsicherheiten treiben das Gold weiter nach oben. Der Goldpreis steht so hoch wie zuletzt im Jahr 2013. In Euro gerechnet sehen wir neue Rekordhochs. In dieser Woche stehen wichtige Termine an.

Gold steigt

Am heutigen Vormittag um 10:30 Uhr kostete die Feinunze Gold am Spotmarkt 1.581 US-Dollar (+0,6 Prozent). Das entsprach 1.435 Euro. In beiden Fällen erreichte das Edelmetall damit historisch bemerkenswerte Notierungen. Mehr dazu weiter unten. Die Silberunze wurde zu 18,21 US-Dollar gehandelt (16,54 Euro). An den ……