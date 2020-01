Die Grüne Agenda (Green Deal) ! Folge dem Geld…

F. William Engdahl

Innerhalb von etwas mehr als einem Jahr scheint nun jeder Mensch auf den Zug der neuen grünen Agenda zur “Eindämmung” des Klimawandels aufgesprungen zu sein. Nun hat die Bastion der wirtschaftlichen Globalisierung der Unternehmen, das Schweizer Weltwirtschaftsforum in Davos, sein diesjähriges Hauptthema “Stakeholder für eine kohäsive und nachhaltige Welt” mit dem Schwerpunkt auf Begriffen wie “Wie man den Planeten retten kann” festgelegt. Natürlich war die junge schwedische Aktivistin Greta Thunberg die Hauptrednerin. Was nur wenige wissen, ist, wie sorgfältig all dies orchestriert wird, um eine massive Verlagerung der globalen Kapitalströme vorzubereiten, von der eine Handvoll Finanzriesen profitieren können.

Von Greta bis zu Prince Charles wurden die Themen von Davos 2020 zum ersten Mal von der Agenda des Klimawandels dominiert. Was das Treffens von etwa 3.000 der weltweit größten Unternehmensgiganten zeigt, ist, dass eine große globale Kampagne orchestriert wird, an der die Führer der größten Kapitalanlagefonds und die wichtigsten Zentralbanken der Welt beteiligt sind.

Treuhand Davos

Es war kein Zufall, dass Davos, der Förderer der Globalisierung, so stark hinter der Agenda zum Klimawandel steht. Das WEF in Davos hat einen Vorstand, der aus einem Kuratorium besteht. Unter ihnen ist der frühe Unterstützer von Greta Thunberg, Klima-Multimillionär, Al Gore, Vorsitzender des Climate Reality Project. Zu den WEF-Kuratoren gehört auch die ehemalige IWF-Chefin, Christine Lagarde die heute Chef der Europäischen Zentralbank ist. Ihre Nachricht als EZB-Chefin lauteten, dass die Zentralbanken den Klimawandel zu einer Priorität machen müssen. Ein weiterer Treuhänder aus Davos ist der scheidende Chef der Bank of England, Mark Carney, der gerade zum Klimaberater von Boris Johnson ernannt wurde und der davor warnt, dass Pensionsfonds, die den Klimawandel ignorieren, den Bankrott riskieren. Dem Vorstand gehört auch der einflussreiche Gründer der Carlyle Group, David M. Rubenstein, an. Zu ihm gehört Feike Sybesma vom Agrobusiness-Giganten Unilever, der auch Vorsitzender des High Level Leadership Forum on Competitiveness and Carbon Pricing der Weltbankgruppe ist. Und der vielleicht interessanteste in Bezug auf das Vorantreiben der neuen grünen Agenda ist Larry Fink, Gründer und CEO der Investitionsgruppe BlackRock.

Der Brief von Fink

BlackRock ist kein gewöhnlicher Investmentfonds. BlackRock mit Sitz in……