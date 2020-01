Adam Schiff ist ein gefährlicher Kriegstreiber

Adam Schiff, der liberale Held der Impeachment-Anklage, ist ein hundertprozentiger Sohn des militärisch-industriellen Komplexes und ein glühender Verfechter des permanenten Krieges.

Für einige Demokraten und Journalisten ist der Abgeordnete Adam Schiff (D-CA) ein Held. Überall im Internet wird ihm für die Verteidigung der Verfassung gedankt, in der Hoffnung, dass er eines Tages für das Amt des Präsidenten kandidiert. Nach seinem Auftritt bei der Amtsenthebungsanhörung in dieser Woche war die Verehrung besonders intensiv; ein Briefschreiber der New York Times nannte es “brillant” und eine “Tour de Force”, während sich die konservative Washington Times über all die blau karierten Twitter-Konten lustig machte, die in ekstatischem Lob ihre Objektivität verloren. Als das Gesicht der Anklageerhebung, insbesondere für die vom Wahlprozess abgekoppelten Liberalen, stellt Schiff einen Hoffnungsschimmer für einen innenpolitischen Regimewechsel dar.

Wir würden gerne auf seiner Seite sein. Schließlich arbeitet er hart daran, Donald Trump, einen der schlimmsten Präsidenten der amerikanischen Geschichte…..