Warum die Presse so viel lügt

Es ist nicht möglich, eine Unterscheidung zwischen der New York Times und dem New York Council on Foreign Relations und assoziierten Institutionen britischen Einflusses in den USA vorzunehmen. Die Wahl der Times, der „Zeitung des Rekords“, eine Verleumdungskampagne gegen die Präsidentschaftskampagne von Lyndon H. LaRouche zu starten, berührt die Tatsache, dass 24 hochkarätige……

….passend dazu…..

Rekord: Der Spiegel verliert in nur sechs Monaten 12 Prozent seiner Leserschaft

Die Media-Analyse für das zweite Halbjahr 2019 hat ergeben, dass der Spiegel mehr Reichweite verloren hat, als jede andere Zeitung in Deutschland. In nur sechs Monaten hat der Spiegel 630.000 Leser, also 12 Prozent seiner Reichweite, eingebüßt.

Die Meedia GmbH analysiert permanent die deutsche Medienlandschaft und veröffentlicht unter anderem zweimal im Jahr eine Analyse über die Reichweite von Zeitungen. Man darf die Reichweite nicht mit der Anzahl der verkauften Exemplare verwechseln. Die Reichweite sagt aus, wie viele Menschen eine Zeitung gelesen…..