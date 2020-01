Und MH17? Medien melden Fälschungen bei holländischer Untersuchung zu Flugzeugabsturz 2009

Wieder einmal muss man russische Meldungen verfolgen, wenn man Neuigkeiten über die 2014 bei Donezk abgeschossene malaysische Boeing erfahren möchte, die in den Niederlanden Schlagzeilen machen.

In den Niederlanden bahnt sich ein neuer Skandal an, denn es gibt Berichte, dass der Untersuchungsbericht über den Absturz einer türkischen Frachtmaschine bei Amsterdam im Jahre 2009 von offizieller Seite verfälscht worden ist. Das wirft ein ganz besonderes Licht auf die Untersuchungen zum Abschuss des malaysischen Fluges MH17 über der Ukraine, der ebenfalls in den Niederlanden untersucht wird und auf Äußerungen des niederländischen Außenministers, der Parallelen zum Abschuss der ukrainischen Maschine bei Teheran gezogen hat.

Dazu hat sich die Sprecherin des russischen Außenministeriums in einer offiziellen Erklärung geäußert, die ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Wir können die Aussagen des niederländischen Außenministers Blok im…..