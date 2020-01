Trotz Abzugsforderung des irakischen Parlaments: Bundeswehr nimmt Mission im Irak wieder auf

Der Westen zeigt im Irak ganz offen, dass er das Land für eine Kolonie hält und dass er demokratische Entscheidungen von Parlamenten ignoriert, wenn sie ihm nicht passen. Der Westen tritt die Demokratie, für die er angeblich steht, mit Füßen.

Nach dem US-Drohnenmord an dem iranischen General Soleimani in Bagdad hat das irakische Parlament am 5 Januar gefordert, dass alle westlichen Truppen das Land verlassen sollen und am 10. Januar hat der Irak von den USA gefordert, sie sollten eine Delegation schicken, um die Details des Abzugs zu besprechen. Die USA jedoch denken gar nicht daran und haben mitgeteilt, den Irak nicht verlassen zu wollen. Es wurden dem…..

Deutsche Soldaten werden verjagt und Deutsche verlieren Ansehen für USraelische Interessen

Es handelt sich um ein historisches Ereignis in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Erstmalig seit dem Zweiten Weltkrieg gehen Millionen von Menschen im Orient auf die Straße, damit ausländische Truppen – darunter deutsche Soldaten – das Land verlassen sollen, in dem sie immer mehr als Besatzer wahrgenommen werden. Millionen von Menschen säumen die Straßen von Bagdad und der deutsche Bürger bekommt keine Szene davon in den Hauptnachrichtensendungen gezeigt. Deshalb muss der informationshungrige Deutsche einmal mehr den Feindsender…