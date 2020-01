Die Demokratie ist eine vitale Staatsform. Wenn mal etwas nicht klappt, muss man sie nur ein bisschen reformieren und die schlimmsten Angriffe von Extremisten abwehren — so denken jedenfalls die meisten. Leider zeigen sich bei der Art wie Demokratie „konstruiert“ ist, gravierende Mängel, die nicht von Tagespolitik abhängig sind und zu einem schleichenden Verfallsprozess führen. Dazu gehören das Recht auf Selbstverteidigung, das Tempo der Veränderung und die Tatsache, dass diejenigen, die von einer Entscheidung betroffen sind, nicht identisch sind mit denen, die entscheiden. Wie zeitlos gewisse Probleme sind und wie wenig die Reformen schließlich bringen, zeigt dieser Text des Schweizer Autors Christoph Pfluger, den er 1992 in seiner Zeitschrift „Zeitpunkt“ veröffentlichte. Gefunden haben wir ihn in „Was bleibt!? Das Beste aus 27 Jahren Zeitpunkt.“