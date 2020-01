Trump droht Iraks Premier mit US-gestützten Demos und False-Flag Attacken um Deal mit China zu torpedieren

Die von den Vereinigten Staaten angeführten Beweggründe für General Qassem Soleimanis Ermordung, haben bislang keinen hinlänglichen Anklang gefunden.

Washington hat inzwischen mehrere Versionen preisgegeben, die das völkerrechtswidrige Handeln rechtfertigen sollen. Zunächst hieß es das von Soleimani eine unbeschreibliche Bedrohung ausginge, und damit einhergehende Angriffe auf US-Militärpersonal und Einrichtungen imminent seien. US-Botschaften in der Persischen-Golf Region hätten ebenfalls auf der Abschussliste des Generals gestanden, wollten die Amerikaner der Welt weismachen.

Nun nachdem gar der US-Verteidigungsminister Mark Esper öffentlich einräumen musste, dass für bevorstehende Angriffe auf US-Installationen keine stichhaltigen Beweise vorliegen, erzählte uns der US-Außenminister Mike “Rocksteady ”……

….und daher noch…..

In Video: Der Irak skandiert “Amerika verschwinde”

Der mächtige schiitische Kleriker und Vorsitzende der Partei mit den meisten Sitzen im irakischen Parlament, Muqtadr al-Sadr, hat jüngst die irakische Bevölkerung dazu aufgerufen einer geschichtsträchtigen Massenkundgebung beizuwohnen, um das längst überfällige Ende der US-Besatzung einzufordern.

Am Freitagmorgen strömten Millionen von Iraker auf Bagdads Strassen und skandierten “Get out America!” Das als “Millionen-Mann-Marsch” angekündigte Ereignis lockte kolossale Menschenmassen an, und brachte den angestauten…..