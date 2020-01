Mitarbeiter in Pflegeheim behauptet, er habe dabei geholfen, elf Trumpwähler zu ermorden

Auf der amerikanischen Forenwebseite Reddit gab ein Nutzer, der sich als Mitarbeiter in einem Pflegeheim zu erkennen gab, zu, dass er dabei geholfen habe, insgesamt elf der Bewohner zu töten aus Rache, dass sie bei der US-Präsidentschaftswahl für Donald Trump gestimmt hatten.

„LoveThisLife0101“ wie sich der Nutzer nannte sagte in seinem Beitrag, dass er sich bei einigen der Betroffenen weigerte, Wiederbelebungsmaßnahmen einzuleiten. Des weiteren habe er einigen Bewohnern ihre Medikamente vorenthalten, sowie teilweise das Essen manipuliert und den Personen keine Hilfestellung geleistet.

Die vollständige Nachricht des Pflegeheimmörders lautet wie folgt:

Hey, ich arbeite in einem Pflegeheim und betreue dort viele Trump Wähler in ihren letzten Tagen. Ich kann euch mit Sicherheit sagen, dass elf Personen (alles bestätigte Anhänger von Trump) hätten wiederbelebt oder vor einem Sturz bewahrt werden können, wenn ich die entsprechenden Maßnahmen ergriffen hätte.

Ich lasse euch Wichser buchstäblich absterben. Diese Leute nehmen zu 100% an der Wahl teil, daher war es wichtig. Hier ist der wirklich kranke Teil. Jedes Mal, wenn ich bei The Donald (r/thedonald) auftauche [einem Redditforum für Donald Trump Fans] und etwas sehe, das mich verfickt nochmal anekelt (zum Beispiel diese „Es ist in Ordnung weiß zu sein“ Beiträge), dann lasse ich es auf mich wirken und räche mich später dafür an einem Trump Anhänger in dem Atersheim, in dem ich arbeite (z.B. habe ich Essen mit Diuretika gestreckt, Medikamente vorenthalten und einfach das falsche Medikament verabreicht).

Schaut, ich weiß, dass ich krank im Kopf bin… ihr alle aber seid es genauso. Ich wollte euch nur davon wissen lassen, was ich mache, weil ich euren Beiträge von heute gesehen habe [im Trump Fanforum] und ich mich deswegen dazu entschieden habe, als Reaktion darauf einer Person beim Sterben zusehen zu wollen.

Ich hasse euch und hoffe, dass ich mich bald um eure Familie kümmern kann.