Alois Irlmaier 2020: Prophezeiungen des großen Sehers

Der bayerische Rutengänger Alois Irlmaier gilt als einer der treffsichersten Hellseher des 20. Jahrhunderts. Besonders spektakulär sind seine Visionen über den 3. Weltkrieg.

Während des 2. Weltkriegs sorgte ein bayerischer Hellseher in seinem Heimatort für großes Aufsehen: Schon im Voraus kannte er die Orte, an denen Bomben einschlagen würden, und wusste, wo sich vermisste Soldaten aufhielten. Bis heute gehören Alois Irlmaiers Prophezeiungen zu den spektakulärsten im deutschsprachigen Raum. Wer war der sagenumwobene Rutengänger? Und was kommt seiner Meinung nach 2020 auf uns zu?

Wer war der Seher aus Oberbayern?

Alois Irlmaier (1894 –1959) war ein Brunnenbauer aus dem oberbayerischen Freilassing, der als Hellseher und Rutengänger berühmt wurde. Zum ersten Mal setzte er seine Gabe ein, als er besorgten Frauen die exakten Aufenthaltsorte ihrer Männer und Söhne im 2. Weltkrieg nennen konnte. Anschließend standen die Menschen Schlange, um Alois Irlmaiers Prophezeiungen zu hören und zu…..