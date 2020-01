Horst Lüning: Warum Europa HART crasht – und wie DU dein Geld rettest // Mission Money

Wie rette ich mein Geld? Wir haben bei einem erfolgreichen Unternehmer nachgefragt: Horst Lüning. Er erklärt uns im Video, warum er mit einem harten Crash in Europa rechnet. Er sieht vor allem die deutschen Banken in Gefahr und warnt vor einer Krise in der Eurozone. Bei sinkenden Zinsen sieht er Deutsche Bank und Co. in Gefahr und bei steigenden Zinsen fürchtet er eine neue Eurokrise. Auch die deutsche Automobilindustrie sieht er in Gefahr und setzt nach wie vor auf Tesla. Er vertraut generell auf die USA und setzt auf die großen Player wie Alphabet. Auch wie man das Geld aus dem Euro schafft, liegt ihm am Herzen. Er ist ein Freund von Gold, aber wir haben auch über andere Optionen gesprochen, beispielsweise Fremdwährungskonten, US-Staatsanleihen und auch alternative Broker wie Interactive Brokers und Lynx …

