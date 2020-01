Hat Putin den Kindern der Elite ihre politische Zukunft genommen?

Vertreter hochrangiger russischer Behörden haben einvernehmlich damit begonnen, ihre ausländische Staatsbürgerschaft und Aufenthaltsgenehmigung aufzugeben. Nacheinander verweigerten Beamte ausländische Pässe und Eigentum, nachdem Putin ein verfassungsmäßiges Verbot der zweiten Staatsbürgerschaft angekündigt hatte. Die Frage bleibt jedoch: Was sollen die Kinder anderer Beamter, die erfolgreich im Ausland studieren, tun? Schließlich haben sie jetzt praktisch keine Chance mehr, an die Macht zu kommen.

Offensichtlich erwarten die höchsten Exekutivbehörden der Russischen Föderation noch mehr Eile und Diskretion. Der Grund für diese Annahme war Wladimir Putins Idee, die Verfassung des Landes leicht zu ändern. Und zwar in Bezug auf die zivilberuflichen Anforderungen für Zivilbedienstete und den höchsten Vertreter – den Präsidenten der Russischen Föderation.

„In der Tat glaube ich, dass es Zeit ist, einige Änderungen am Grundgesetz des Landes vorzunehmen, die ausdrücklich die Priorität der Verfassung Russlands in unserem Rechtsraum garantieren“, kündigte der Staatschef den Eliten und Menschen über das Fernsehen an.

„Was bedeutet das?“, fragte er. Und diese Frage hat er selbst beantwortet. Vielmehr schlug er Neuerungen zum Grundgesetz des Landes vor: Leiter der……