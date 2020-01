Getürkte Ermittlungen – um euch zum Narren zu halten

Neuste Nachrichten 2018: In den nächsten tagen werden wir Beweise haben die zeigen das Trump mit den Russen eine geheime Vereinbarung hatten…

Viele Regierungsbeamte mit langjähriger Macht sind nicht bereit, irgendwas von ihrer Macht abzugeben. Nach ihrer Vorstellung haben sie das Recht, unser Leben nach ihrem Gutdünken zu kontrollieren. Was wir uns wünschen, das ist ihnen völlig egal. Um eine Rebellion zu vermeiden, müssen sie diese Tatsache so weit wie möglich verbergen. Sie wollen, dass die Bürger die Lüge glauben, wir wären ein Rechtsstaat mit gleichem Recht für alle. Um diese Lüge voranzutreiben, haben sie viele theatralische Produktionen inszeniert, die sie „Untersuchungen“ nennen. Sie wollen uns den Eindruck vermitteln, dass sie die Tatsachen aufdecken und Fehlverhalten bestrafen.

Die meisten der großen „Untersuchungen“ der vergangenen Jahre in den Nachrichten waren überhaupt nicht das, was sie vorgaben zu sein. Die fingierten Untersuchungen zu Hillarys E-Mails, oder der Clinton Foundation, oder Weiners Laptop, oder Uranium One, oder Muellers Hexenjagd, oder Hubers großem Nichts, oder die Schönfärberei des Generalinspektors, oder die Schiff-Pelosi-Posse waren allesamt vorherbestimmte Täuschungen.

Es gibt drei Arten von Untersuchungen, die verschiedene Täuschungen des Tiefen Staats repräsentieren. Die erste Art ist die seltene ehrliche Untersuchung. Beispiele dafür wären der Versuch, die Wahrheit über „Fast and Furious“ (Obamas Waffenschieberei nach Mexiko) herauszufinden, oder den IRS-Skandal (Obamas…..