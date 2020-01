Forscher bringen Mumie zum Sprechen

Vokaltrakt aus dem 3D-Drucker bildet Stimme eines altägyptischen Priesters nach

Bereit für den CT-Scan: die 3.000 Jahre alte Mumie des Nesyamun © Leeds Teaching Hospitals/ Leeds Museums and Galleries

Stimme aus dem Jenseits: Forscher haben eine 3.000 Jahre alte ägyptische Mumie zum Sprechen gebracht. Dafür analysierten sie den konservierten Vokaltrakt des einstigen Priesters und stellten mittels 3D-Druck eine Kopie davon her. In Kombination mit einem synthetischen Kehlkopf ließ sich so die Stimme des Toten reproduzieren. Nun kann jeder hören, wie er zu Lebzeiten klang.

Die Stimme ist eines unserer wichtigsten Werkzeuge der Kommunikation – und so individuell wie ein Fingerabdruck. Denn Unterschiede im Vokaltrakt sorgen……