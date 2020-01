Die Weltgesundheitsorganisation ist jetzt in den Händen von Bill Gates

Bill Gates‘ Faible für Gentechnik und Impfstoffe sollte bekannt sein. Daher ist es auch nicht verwunderlich, wenn sowohl Bill Gates als auch sein Freund Warren Buffet genau in diesen Branchen ihr Geld investiert haben. Kam das Budget der WHO im Jahr 1970 noch zu vier Fünfteln aus festen Mitgliedsbeiträgen der Länder, ist die Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung seit etwa 10 Jahren der größte Geldgeber.

Nach dem Auftreten des A/H1N1-Virus (sogenannte Schweinegrippe) erhöhte die WHO mit der Verbreitung der Krankheit die Epidemiewarnstufe schrittweise bis zur höchsten Stufe 6 (Pandemie). Die Regierungen bestellen daraufhin Impfstoffe (alleine in Deutschland für ca. 450 Mio. Euro) und Grippemittel. Kritik löste dabei vor allem aus, dass die derzeitige Direktorin der WHO-Impfstoffabteilung – Marie-Paule Kieny – vor ihrer Tätigkeit bei der WHO beim französischen Pharmaunternehmen Transgene S.A. beschäftigt war, der strategische Partnerschaften zur Impfstoffherstellung mit dem Schweizer Pharmakonzern Roche unterhält.Der Europarat ging dem Verdacht nach, dass es ein enges Zusammenspiel zwischen WHO und Pharmaindustrie gab. – wikipedia

Die Tagesschau berichtete:

“BILL GATES UND SEIN FREUND WAREN BUFFET SIND NICHT NUR DIE BEIDEN REICHSTEN MÄNNER AMERIKAS, SIE FOLGEN AUCH EINEM HEHREN ZIEL: SIE WOLLEN 600 MILLIARDEN DOLLAR FÜR WOHLTÄTIGE ZWECKE ZUSAMMENTREIBEN – UND SIE SIND AUF DEM BESTEN WEG. IN IHRER INITIATIVE “THE GIVING PLEDGE” – “DAS SPENDEN-VERSPRECHEN” – HABEN SICH BEREITS 40 MILLIARDÄRE BEREIT ERKLÄRT, DIE HÄLFTE IHRES VERMÖGENS ZU SPENDEN.”

Weitere Milliardäre, die sich angeschlossen haben, sind u.a. David Rockefeller und….

….passend wer es noch nicht kennt…..

