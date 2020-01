Die Troika wurde zur Quadriga; das Vereinigte Königreich vollzieht den Brexit; die Rechten erstarken in vielen Ländern und die Massen werden unruhiger: Seit langem hat die Europäische Union (EU) auf jeden langfristig emanzipatorischen Gesellschaftsplan verzichtet und kann nichts anderes, als das illusorische Mantra des sogenannten freien Markts zu wiederholen. Die Vernachlässigung der europäischen Eliten, ihre Herrschaftsideologie und -strukturen aufzugeben beziehungsweise zu transformieren, bringt Europa an den Rand des Zusammenbruchs. Den Ausweg aus dieser Notsituation zu finden, liegt weder bei den Kapitalisten noch den professionellen Politikern, sondern bei den Menschen selbst, in ihren Alltagsbeziehungen zueinander sowie ihrer Kraft und ihrem Mut, kämpfend die Verantwortung zu übernehmen und nach gemeinsamen Interessen zu streben. Die Schaffung einer wahrhaft demokratischen Politik setzt eine demokratische Wirtschaftsform voraus, die eine tiefe Umwandlung der gesellschaftlichen Verhältnisse erfordert.